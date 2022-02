Étudiant Master en informatique, parcours Systèmes Electronique et Systèmes Informatiques, à la Sorbonne Université.

Très motivé, je souhaite apprendre et acquérir de nouvelles compétences, je suis très curieux de découvrir les nouvelles technologies et résoudre des problèmes et faire appel à ma créativité.

https://www.linkedin.com/in/zakaria-bouhmid/