Zakaria FALHI

Géologue, Génie minier ( Exploration et Exploitation minières) , Hydrogéologue, Géotechnicien, Géophysicien, .......; de formation (Un master spécialisé en Gestion et Valorisation des Géoressources et une licence professionnelle en Géoressources et génie minier option exploration et exploitation minières), J’ai eu l’occasion Lors de mon Projet de Fin d’Etude de participer pendant quatre mois à l'exploration et exploitation du gisement phosphaté de Sidi Chennane ( Le bassin phosphaté des Ouled Abdoun), avec le Groupe OCP de Khouribga et d'autres stages de formation.

En recherche active d'une nouvelle opportunité dans des projets d’exploration ou d'exploitation, j'aimerais avoir la chance de travailler où je pourrais partager mes expériences et donner une précieuse assistance dans différents domaines de l’industrie minière.



• Supervision des recherches géologiques d'exploration;

• Suivie des chantiers d’exploitation;

• Cartographie, échantillonnage et interprétation géologique;

• Maîtrise des logicielles de dessin, de modélisation et de SIG (ArcGIS. MapInfo, RockWorks, Adobe Illustrator,……)

• Exécution des programmes de forages;

• Description pétrographique et minéralogique des sondages carottés.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Autocad

ArcGIS