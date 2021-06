Mes compétences :

Lean management

Gestion de la maintenance

Data minig

Maîtrise statistique des procédés

Modélisation mathématique et Optimisation

Gestion de la qualité

Gestion de la production

Management de la chaine logistique

Industrialisation

Previsions et Analyse de données

Gestion de la maintenance, Modélisation et Optimis

Gestion de la production, Lean Manufacturing, Mana

Analyse et Gestion de Projets, Microsoft Project

Microsoft Office

Solidworks

Autocad

Négociation