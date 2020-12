Zakaria ZAKARIASAMIH (SAMIH )

Zakaria SAMIH

35 ans, Marié + 1 enfant,

Hay El Fath B.P N° 7 Sidi Yahia du Gharb

GSM : 06-01-80-47-12

E-mail : zakariasamih@yahoo.com

Permis de conduire : Catégorie B (propre)

Formation

2017-2018 : Attestation dinscription au doctorat dEtat. Sujet : développement de logistique au sein de PME à lUniversité Normale de Zhejiang en Chine.

2017 : Formation accélérée 6 mois au sein de la société MOVITECH, Gestion de GPS flotte logistique à Meknès

2011-2012 : Master à lEcole Supérieure de Rabat dIngénierie et Management, ESRIM spécialité Management et stratégie des entreprises. (Mention très bien)

2009-2010 : Deux Masters : Un en Psycholinguistique et un autre en commerce international et économie à lUniversité Normale de Zhejiang en Chine (Mention très bien)

2008-2009 : Diplôme de l'étoile de la langue chinoise à lUniversité Normale de Zhejiang en Chine (Mention assez bien).

2008-2009 : Diplôme de maîtrise de la langue chinoise à L'Université Normale de Zhejiang en Chine (Mention assez bien).

2007-2008 : Licence Professionnelle en Langues Etrangères Appliquées, LEA, spécialité Affaire et Commerce à luniversité Ibn Tofail à Kénitra. (Mention assez bien) à Kenitra.

2006-2007 : Diplôme dEtude Universitaire Professionnelle, D.E.U.P en Langues Etrangères Appliquées, L.E.A, spécialité Affaire et Commerce. (Mention bien) à Kenitra.

2005-2006 : Licence en langues et littérature Anglaise option Linguistique spécialité Linguistique Appliquée. (Mention assez bien) à Kenitra.

2003-2004 : D.E.U.G. en langue et littérature Anglaise. (Mention assez bien) à Kenitra.

1999-2000 : Baccalauréat en Lettres Modernes bilingues au lycée Ibn Zaïdoune à Sidi Yahia du Gharb.

Expériences Professionnelles

Depuis 2017 : Responsable Logistique au sein de Moulin Bab El Manssour by CAPHOLDING à Meknès

2017 : Chef Traducteur au sein du Groupe Fortune Maroc à Bouskoura.

2017 : Formateur Polyvalent au sein de lentreprise Imperium Media à Casablanca et Sidi Yahia du Gharb

2016 : Traducteur Multilingue au sein du Groupe Fortune Maroc à Bouskoura.

2016 : Traducteur multilingue au sein de Sucrerie Raffinerie de Canne, SURAC à Dar Gueddari.

2016 : Professeur danglais au sein du centre DESCARTS de sciences et langues à Sidi Yahia du Gharb.

2016 : Responsable dachat au sein de lentreprise WAN HAO international trading co., ltd à Kenitra

2013 : Chef traducteur multilingue au sein de lentreprise SINOHYDRO Corporation Limited Morocco Branch sur la Construction de la Liaison à Grande Vitesse, LGV, de lONCF, TOARC7 du Tronçon Sud à NKHAKHSSA province de Kenitra.

2012 : Stage au service dachat au sein de la société AXA France IARD Succursale à Technopolis<Pôle Offshoring à Rabat Salé, Maroc du 18 mars au 20 avril 2012.

2012 : Responsable Logistique au sein de la société MOTIAN International à Sidi Yahia du Gharb.

2011 : Responsable dachat au sein de la société KIOMA by CHERCOM groupe à Kénitra

2011 : Traducteur multilingue de Groupe BoaDi à LiShui en Chine.

2009 : Traducteur Multilingue de RUITAI INTERNATIONAL S.A.R.L aux Jinhua, YiWu et Guangzhou en Chine

2008 : Un stage au sein de la banque marocaine de commerce étranger à Salé

2008 : Un stage au sein de la société HASSANIA IRAQI du 14/01/2008 jusquau 04/02/2008 à Kenitra.

2007 : Un stage de découverte de milieu de travail au sein de la société DAR AL ISTITMAR S.A.R.L à Kenitra du 01/07/2007 jusquau 31/08/2007 mission : coordinateur des investissements étrangères.

Divers

Compétences Linguistiques:

Chinois: Lu, écrit et parlé. Français: Lu, écrit et parlé. Allemand : Niveau III

Anglais: Lu, écrit et parlé. Arabe : Langue maternelle. Italien : Notions de base.

Informatique :

Logiciels Bureautique : Word, Excel, Paint, Access et Power point, Photoshop et Illustrator

Dautres Logiciels : Microsoft Dynamics NAV,MDN, SAGE, G.E.D : La Gestion Electronique de Documents,

Expérience :

Depuis 2008 Tuteur danglais et arabe en Plat forme ACOLAD-3D de PROJETUTICEF de luniversité de Strasbourg de lenseignement à distance et de communication (E-learning, the new technology of communication)

Loisirs

Lecture, voyage et sport.