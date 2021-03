Zakarie LOUAHI

Fraîchement diplômé d’ingénieur d’état en Mécatronique et systèmes industriels de l'Ecole Nationale Des Siences Appliquées , ENSA. L’expérience acquise au cours de ma formation d'ingénierie option Génie Mécatronique , m’a permis de maîtriser, en plus des modules du génie industriel, le métier de la productique qui vise à optimiser plutôt que de moderniser, ce qui est désormais l’orientation de l’industrie internationale.

Ainsi que les projets d’approfondissement, d’expertise et les différents stages, effectués en parallèle de la formation académique, m’ont permis de développer un esprit d’écoute et d’analyse, complété par une certaine efficacité pour le travail d’équipe.



Ainsi je souhaite vivement participer activement au développement d'une entreprise, et à l'amélioration de son activité. Enfin, ma créativité, mon autonomie et ma réactivité ainsi que mon enthousiasme et ma détermination seront des alliés dans mes futures fonctions.



Mes compétences :

Conception CAO/DAO

Maintenance Industrielle

Mécanique

Électrotechnique / Électronique de puissance

Robotique

Automatismes et Informatique industrielle

Latex

Gestion de projet

Consulting

Management

Systèmes embarqués

Modélisation des systèmes

Gestion de production / stock

Matlab/Simulink

Matlab

LabVIEW

C++

C Programming Language

La maintenance

TCP/IP

Solidworks

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Ethernet

CATIA

CAD/CAM > CAD

API

Lean Six Sigma

Black Belt Lean 6 sigma