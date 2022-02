Zakariya SABABI

13 années dexpériences au sein d'un groupe international dans le développement et management des ventes a l'export dans le secteur du bâtiment.

Suivi de projets et développements de réseaux de partenaires distributeurs et intégrateurs.

Définitions et implémentation de stratégies de développement commerciale à court et moyen terme.

Connaissance approfondie des zones du moyen orient et Afrique.

Profil technique et commerciale, homme de terrain avec vision stratégique.

Manager leader capable de faire adhérer sur un projet commun.