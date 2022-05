Zaki DANIEL

Daniel ZAKI

Plus de 17 années dans l'hotellerie en bars ,brasserie et hôtellerie 4* en tant que manager d'équipe.

Dernièrement plus de 13 ans dans le domaine commercial auprès des particuliers responsable commercial.

Je suis à la recherche d'emploi dans la région de thonon ou d'Evian département74.



Mes compétences :

Achats

Animation

Animation d'équipe

Commercial

Conseil

Gestion de planning

Gestion des stocks

Gestion RH

Logistique

Management

Planning

Recrutement

Sports

Vente

Vente conseil