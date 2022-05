Formateur :



• Etudier les besoins d’un établissement (Ressource Humaine, direction, financière, commerciale), préparer un cours PowerPoint, organier des portes ouvertes, expliquer, montrer et insister sur les points importants à retenir.



• Contrôler et appliquer les exigences des normes ISO (qualité, sécurité et environnement)



• Assumer la comptabilité complète, à l’aise avec les chiffres



Management et organisation d’une équipe :



• Animer, intégrer, diriger et motiver un groupe par la communication, organiser un cours, Aisance dans la communication interpersonnelle, gérer un conflit





EXPERIENCE PROFFESSIONNELLE





2004-2007 Collaborateur scientifique et formateur pour adulte, Laboratoires chimie et de biologie appliquée, École d’Ingénieurs de Genève



2003-2004 Formateur d’adulte école d’académie de longue



1998-2003 Assistant comptable, Commission Électronique Internationale, Genève



1995-1996 Surveillant des études de matières scientifiques (maths, physique, chimie), École Moser, Genève en parallèle avec des études universitaires



Depuis 1992 Formateur d’adultes pour des entreprises ou privé par l’intermédiaire du bureau de placement de l’université de Genève.



EXPERIENCE EXTRA-PROFFESSIONNELLE



1994-1997 Entraineur d’une équipe de Volley bale d’une équipe féminine.



FORMATION

Licence en biologie, Université de Casablanca, Maroc

- Obtention des équivalences des études effectuées au Maroc, Faculté des sciences, Université de Genève



Formation continues

Gestion d’économie d’entreprise, système modulaire, Haute École de Gestion, Genève

CFC d’employé de commerce



Différents cours de management, de comptabilité générale et financière et d’informatique

Cours de programmation, Département d’Informatique, Faculté des Sciences, Université de Genève





INFORMATIQUE



• Connaissance de l’architecture informatique

• Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, PowerPoint, Excel, Access, Outlook, SAP, etc.)





LANGUES

Français/Arabe bilingue, langues maternelles

Anglais (BEC) maîtrise professionnelle

Italien notions



Mes compétences :

Biologie

Chimie

Informatique

Informatique de gestion

Maths

Physique

Physique Chimie

Mathématiques