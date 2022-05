Zakidine HOUMADI

Actuellement en classe de BTS SIO 1 (Services informatiques aux organisations), au lycée Saint John Perse, je souhaite postuler dans votre entreprise en tant que stagiaire en tant que technicien informatique(administrateur système/réseau).



Je m’intéresse à l'informatique depuis très tout petit, sur tout ce qui est en rapport avec l'informatique et les technologies en constante évolution.



Je veux postule dans une entreprise, car je veux me professionnaliser dans ce domaine, même en tant qu’assistant.

Mes atouts pour réussir sont la persévérance, la curiosité, la volonté de résoudre un problème.



Mes savoirs sur l'informatique en programmation comme le système Linux/Windows, l’adressage IP et bien d’autres, pourront m’aider à m’améliorer dans ces domaines au sein de l’entreprise.



Mes compétences :

Configuration système et réseau, Gestion de parc i

JavaScript, Python, Algorithmique, CSS, HTML, PHP.

Word, Visio, PuTTY, Cisco Paquet Tracer (opération

Base du Droit juridique (sur l’informatique), Mana

Accès à distance (SSH, VPN et certificats), Gérer

Préparer un poste pour la mise en réseau (IP, anti

Adressage IP, Langage de commande (linux(Ubuntu, D

Administration système et réseau informatique

Développement web