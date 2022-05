Zakiya Dhikra HOUISSA

Dans le cadre de ma formation en développement informatique, je suis à la recherche d’un poste de stagiaire développeur informatique pour une durée de 06 mois. Le but de ce stage en entreprise est de consolider mes connaissances et mon savoir-faire tout en m'imprégnant du contexte du monde professionnel et de ses contraintes en termes de délais. Forte des connaissances théoriques acquises depuis le début de ma formation, je possède d'ores et déjà une bonne maîtrise des langages de programmation et des lignes de codes informatiques.