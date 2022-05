Zakya CHADOULI

Manager d'aide à la décision, mes diverses expériences, dans le public comme dans le privé, m'ont permises de développer un sens aigus dans les affaires de manière transversales, à différents niveaux de responsabilités.

Mon esprit d’analyse, de synthèse, d'anticipation et d’organisation me permet de m’adapter à différentes types de domaines de compétences. Apte aux calculs et ayant un goût pour l’opérationnel, je suis capable de créativité, d’innovation, et de prendre des décisions à partir d’analyses chiffrées.

Curieuse et ouverte d’esprit, ma rigueur dans mon travail et dans mon comportement me prédispose à une bonne aisance relationnelle et une aptitude à travailler en équipe, quel que soit le type de projet.

Je pratique un anglais courant intermédiaire (écrit, lu et parlé)

J’ai une excellente maîtrise des logiciels bureautiques (Excel, Word, Powerpoint...), statistiques (SPSS, SAS, SPAD,…), de base de données (Sgbd fundamental, postgre, easy php, access, citrix), clientèle (référentiels SFR, gestionnaire Alacatel-lucent,...)

Dans mon dernier poste de Responsable Administrative d’une SSII, spécialisée dans les télécommunications, j'étais en charge :

- Des affaires commerciales

o en recherchant le meilleur équilibre possible entre l’expression de besoin du client et le consultant afin d’améliorer le suivi et la fidélisation du client

o en assurant l’actualisation des prestations et l’optimisation des recettes à partir du suivi des portefeuilles clients, en étroite collaboration avec les responsables techniques qui remontent l’information sur les attentes et les besoins de la clientèle. o en établissant des grilles tarifaires selon la typologie des différents clients tout en intégrant l’environnement concurrentiel,

- Aux réponses d’appels d’offre, en étroite collaboration avec les Responsables Techniques selon les domaines de compétences

- Des ressources humaines, dans l’administration et le recrutement du personnel (contrat, congés, paie, entretiens, ordre de mission,…)



Mes compétences :

Statistiques

Analyse de données

Gestion de projet

Communication interne

Organisation d'évènements

Aide à la décision

Coordination de travaux

Base de données

Gestion des ressources humaines

Gestion de contrats

Communication externe

Marketing

Management

Études marketing