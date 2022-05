Zalfa CHELHOT

Je suis une comédienne de 34 ans qui vient du Liban…. Durant ma carrière, je n’ai pas cessé de graviter autour de l’essentiel : Le jeu. Comédienne de formation, j’ai joué sur scène, à la TV, au cinéma, dans des publicités… j’ai été DJ et animatrice ainsi que chroniqueuse. Je parle quatre langues (Français, Arabe, Anglais et Espagnol), je chante aussi. Arrivée à Montréal en 2001, je me plonge dans l’écriture théâtrale (plus précisément pour jeunes)…. Des jeunes à qui je donne des ateliers théâtre depuis 1984… J’ai été narratrice sur « Une ville, Un style » documentaire qui est produit à Musimax et qui passe sur TV5 monde de 2005 a 2007. Je fais du doublage en plusieurs langues… je commence une nouvelle entreprise : « Les Ateliers du chapeau ! », mon agence offre des ateliers de langue et de théâtre, chant et autre dans le parascolaire… Une autre belle branche : L’agence artistique jeunes ados…

