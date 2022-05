Titulaire d’une Maîtrise en lettres modernes et un Master en Communication Marketing. Chargée de relations clientèles à TELMOB. Auparavant Commerciale à YJ AUTO SARL Producteur et Distributeur d' AUTO et MOTOS. Stagiaire au secrétariat de RMO JOB CENTER. je souhaite évoluer dans le domaine de la télécommunication et dans les autres secteurs d'activités si l'opportunité se pressente