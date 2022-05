Zallumes DES ARTS

Les Z’Allumés des Arts est un collectif d’artistes œuvrant pour la promotion culturelle et artistique de leurs différents métiers :



-musique (production associative)

-masterclass

-ateliers bleus périscolaires culturels et sportifs (cirque, calligraphie, p'tit Ecolo)

-théâtre et spectacle pour enfants, clown, magicien, jongleur, etc...



Les Z’Allumés des Arts est une association loi 1901 à but non lucratif , crée en novembre 2000, regroupant des artistes qui mettent tout leur savoir-faire et leur enthousiasme au service de vos envies et du spectacle vivant.



La compétence, l’énergie et l’expérience de notre équipe vous garantissent des spectacles d’une grande qualité dans un esprit toujours convivial et festif.



Pour toutes les occasions de fête, ils savent créer une ambiance particulière où joie et bonne humeur sont au rendez-vous pour que ce moment reste inoubliable, original et unique.



Nous organisons des animations, événements et fêtes pour les collectivités locales et professionnelles...