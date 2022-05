Zam CRÉATION

Utiliser mes mains, ma créativité, développer un savoir-faire, jouer avec les matières et les couleurs, personnaliser la décoration d’un lieu de vie ou de travail … sont autant de valeurs qui m’ont attirée vers l'art de la mosaïque.



Ancienne professionnelle de l’humanitaire, c’est lors d’une expérience au Liban que j’ai appris les techniques de la mosaïque traditionnelle. J’ai continué la pratique de cet art une fois de retour en France, où j’ai également rencontré et travaillé avec des professionnels de la céramique et du carrelage afin d'approfondir mes connaissances techniques.



Chaque nouveau projet de décoration est un réel plaisir pour moi. Je réalise également des tableaux et de la décoration sur mobilier.