Zam Zam ABDALLAH

Je suis actuellement Agent d'Escale Commercial a Air France depuis 2010.



J'envisage de rentrer sur Mayotte très prochainement,

et je voudrais continuer dans ce domaine d'activité.



En effet,j'aimerai mettre à profit toutes mes connaissances et mon expérience au service de Mayotte air service.



Un très bon relationnel avec les différents types de passagers que j'ai eu la chance de cotoyer.



Les missions que j'ai effectué:



Accueil et information de la clientèle local et international

Enregistrement et embarquement des passagers

Arrivée au contact et au large

Prise en charge des UM(enfant non accompagné)