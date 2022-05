ZAMAK design® est un studio de création porté par la motivation de quatre designers expérimentés, Florian Foizon, Nicolas Michel-Imbert, Damien Esclasse et Arnaud Perez.



Designers industriels de formation, ces quatre professionnels vous proposent une expertise affinée de votre demande grâce à des compétences pluridisciplinaires. Leur réseau de partenaires spécialisés en ingénierie, graphisme, scénographie, CAO, webmastering, conseil ou encore design de service vous assure la cohérence et l’aboutissement de votre projet.



Fort de plusieurs années d’expérience, ZAMAK design® met en place une méthodologie claire et adaptée afin d’instaurer un dialogue constructif tout au long du processus de création. De l’élaboration de votre cahier des charges jusqu’aux derniers détails de finition, l’accompagnement est une valeur fondamentale de ZAMAK design®.



Mes compétences :

Conseil

Design produit

Design industriel

Modélisation 3D

Design graphique

CAO

Ingénierie

Design

Services

Scénographie

Web design

Motion design

Vidéo 3D