Zamil MATURAF MAANFOU

Titulaire d'un DEA de Biodiversité et Environnement à l'Université de Toliara (Madagascar), je suis spécialiste en mobilisation communautaire au au Parc National Shisiwani depuis plus d'un an. Conservationnistes de formation, je milite bénévolement dans les associations OPAS et UMAMA depuis 2010 en qualité de coordinateur pour la protection et la gestion zone côtière et marine de la presqu'île de Bimbini.

A part les femmes, les paysans, les élèves et les autorités locales, je travaille surtout avec les groupements de pêcheurs de 13 villages de la région Shisiwani pour la gestion durable des ressources environnementales.

J'ai ainsi joué le facilitateur auprès des organisations telles que le PNUD, FIFA, WWF... intervenants dans la zone.