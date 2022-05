Zamzame ALI HAMADI

Je m'appelle Ali Hamadi Zamzame

je suis comorienne je suis venue en France en 21/02/2018

Je suivis une formation a la OFFI à Marignane

mon expérience professionnelle est de garder les enfants

mes compétences:

-Préparation des repas

-Entretenir les espaces de vie

-Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant

-Procurer à l'enfant des éléments de conforts, de réconfort( bercement, doudou....)

-Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité

Animer les activités ludiques ou aider l enfants lors l'activités d’éveil et d'apprentissage

-Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et informer parents, familles, enseignants