J’ai toujours aimé le contact avec les gens, les écouter, partager un bout de chemin avec eux et, aujourd’hui, j’ai trouvé ma voie.

Le métier d’infirmière m’apporte tout ce dont j’ai besoin pour mon épanouissement personnel ; il est très enrichissant et varié, il me permet de me rendre utile en aidant les personnes .



Mes compétences :

Prise d’initiatives.

Remise en question et réflexion aisée.

Savoir travailler en équipe tout en étant autonome