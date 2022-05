Zanetti ANGELO

Cher Monsieur / Medam,



Je suis un technicien, tout en étant adaptable, programmeur et développeur de logiciels avec un

fait ses preuves dans la technologie de pointe, financière commerciale

secteurs du marché.

J'ai joint mon CV pour votre attention et je vous remercie de votre

aide pour trouver une occasion de nouveaux travaux.



Merci,

Angelo Zanetti.



Portable: 0039 334 3222530

E-mail az1952@live.it

Skype azanetti52



PS



Je suis d'accord avec le minimum de votre offre et je suis disponible immédiatement (3,4 jours, pas plus).







Mes compétences :

RPG