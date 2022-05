Zanetti PATRICIA

L'envie de rêver, de mettre de la couleur....



Tout a commencé dans la campagne bretonne, prés de la mer d'Iroise, de la côte d'Emeraude...



A force de chiner, de rechercher l'originalité, de vouloir personnaliser notre décoration, l'idée nous est venue: créer un site pour partager nos trouvailles!



Vous trouverez sur le site des cadeaux, des objets de décoration, des photophores, pendules, lampes ....



Je vous ferai bénéficier de mon expérience et de mes découvertes en vous apportant une importante sélection d'articles de qualité, à des prix intéressants.



D'un simple clic, vous trouverez les objets insolites, uniques et originaux, mais aussi le coin des affaires, les évènementiels, des astuces et des idées gourmandes.



Mes compétences :

Décoration

Rapidité

Vente