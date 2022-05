Zanned ANIS

Nationalité: Tunisienne, Age: 37 ans

Spécialité: Ingénieur en chef en génie civil (option: infrastructure) --(Expérience: 13 ans)

Langues: arabe, français et anglais

Éducation:

* Master degrés. ingénieur en génie civil, ENIT, (Tunisie).

* Master professionnel en SIG et Urbanisme, FLSHS (Tunisie).

* Formations en management de projet. CNFPT ( Montpelier - France).

* Formations en management de projet d'infrastructure (Villasimus, ITALIE).



Dans le cadre de mes responsabilités en tan-que directeur technique, j'ai dirigé un grands nombre de projets et j’étais responsable sur toutes les étapes de suivi et de réalisation et des travaux des projets du bâtiment, d’infrastructures, de l’hydraulique et aussi d'urbanisme:

- Conception et études techniques

- Maîtrise d’œuvre

- Élaboration des cahiers des charges et plans d’exécution

- Établissement des dossiers de consultation

- Estimation du coût

- Dépouillement des offres et rédaction des marchés

- Suivi et direction des travaux

- Pilotage et maîtrise de l’ouvrage délégué

- Réalisation des expertises, diagnostics et enquêtes sur terrain

Cette carrière m'a permis d'avoir de large connaissance en :

1 - Etude, suivie, gestion et management des projets

2 - SIG et aménagement territoire.



A l'international:

Après cette expérience, l'occasion se présente à l'international pour occuper le poste de directeur technique adjoint à l'aéroport international Blaise Diagne au Sénégal responsable sur le volet d'infrastructure (routes et différents réseaux) et de toutes les travaux extérieurs de l'aéroport: l'étude des dossiers d'exécutions et Supervision des travaux.



Mes compétences :

Travaux publics

MapInfo

Urbanisme

Gestion de projet

sig

Coordination de travaux

Génie Civil et Infrastructures

ArcView

devis

Cahier des charges

Bâtiment