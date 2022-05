Zanotiana Andriamaherimisata RAJAONISAONA

Diplômé d'une Maîtrise en Informatique et Statistique Appliquées au sein de l'Université d'Antananarivo MADAGASCAR, je suis actuellement chargé d'études Projets SI au sein du Groupe TELMA - Télécom Malagasy.

Je m'exerce dans les domaines des Technologies de l'Information et de la Communication, du Télécoms et des Statistiques.

Débrouillard, dynamique, responsable consciencieux et très persévérant, je m'adapte facilement à toute situation nouvelle avec mes aptitudes relationnelles et mes bases techniques.





Mes compétences :

Conduite de projet

SQL

Linux

Paiement mobile

Rédaction technique

Business Analysis

Test utilisateur

Business Process Management