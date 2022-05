Je me nomme Zaoro Mamy, guinéen, 40 ans, marié et père de deux enfants, titulaire d'une maîtrise en Droit Privé. Actuellement en recherche d’opportunités d'emploi.



Mes compétences :

Joint Venture

performance management

design of modules and training

Technical Research Training

Reconciliations

Planning of information meetings and awareness rai

Petty Cash

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Logistics

Health and Safety

Administrative management