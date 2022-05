Zaoui MAGDA

Je suis ingénieur d'état en génie maritime option équipement naval Juillet 2006.

J'ai enseigner à l'institut national de formatoin professionnelle du 08/2006 jusq'au 08/2008 les modules suivants: mathématique, physique,physique optique et mécanique des fluides.

Je maitrise parfaitement l'outil informatique,programation et les logiciels autocad,land project et covadis,Matlab 6.5.

j'ai des connaissances en mécanique industielle, en VRD, classification ISO ,hydraulique et pneumatique (pompes et auxilliaires), moteur dièzel.



Mes compétences :

Navigation