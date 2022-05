Zaouli Bi JULIEN

Poids: 90kg taille: 172cm.

Travailleur infatigable et capable de Travailler sous pression et en équipe.

Jeune ivoirien exerçant dans la fonction publique depuis août 2011 en tant qu'Infirmier. Titulaire d'une maitrise de recherche en Socio-Anthropologie de la Santé a l'Université de Bouaké et du diplôme des soins Infirmiers a l'INFAS d'Abidjan, je désirais exercer dans une structure ou je pourrez faire valoir mes diplômes( projet d'encadrement de jeunes, sensibilisation et conseils de groupe, soins Infirmiers, planification familiale et la prise en charge des personnes vivants avec le VIH et bien d'autres ) .



Mes compétences :

Soins Infirmiers, tous domaines d'ordre social