Zaouli RACHID

Conseil-Consulting en système d’information:

-Préparation des propositions, des projets.

-Intégration des solutions métiers :

Analyser et comprendre les besoins des clients, orchestrer la mise en œuvre de la solution, analyser les processus métier, assister et orienter la maîtrise d’ouvrage pour la définition des besoins et des solutions à mettre en oeuvre.

-Assistance de la maîtrise d’œuvre au développement et au paramétrage des différents besoins communiqués par la maîtrise d’ouvrage.

-Rédaction des dossiers de cadrage, des documents de paramétrage, des supports de cours et de formation et des dossiers d’exploitations.

-Formation des utilisateurs finaux.



Compétences organisationnelles et managériales:

- Coordination du Projet dans l’ensemble de ses phases (élaboration des plannings de l’équipe projet, suivi du projet au cours de la mise en œuvre).

- Animation des réunions et des comités de pilotage.

- Elaboration du reporting.

- Gestion des temps et du risque Projet.

- Supervision et gestion des équipes liées au projet.





Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Gestion de projet

Coaching

Management

Formation

Audit

Oracle Database

Oracle E business Suite

ERP

Toad pour Oracle