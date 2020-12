Zara CIHAN

Responsable commerciale et digital de la société NEXAGO SARL à Strasbourg.



NEXAGO est une entreprise de services numériques qui est actrice de la transformation digitale en Alsace.

Nous équipons, conseillons et accompagnons les entreprises dans leurs défis numériques.

La #TeamNexago gère également l'infrastructure et la sécurité informatique des TPE - PME et développe des sites internet à leur image.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations à notre sujet par mail à : zara@nexago.fr , ou directement via LinkedIn.



https://nexago.fr/