Zaria ZAFY

Je m'appelle Zaria. Je suis une transcriptrice freelance ayant deux années d'expériences en tant que transcriptrice et une année d'expérience, en tant que relectrice. Je transforme en texte des interviews, des entretiens, des conférences, des discours ainsi que des enregistrements des cours.



Je respecte le deadline et la confidentialité des missions qu'on me confie.



Si vous avez des questions ou vous avez des fichiers à transcrire, n'hésitez pas à me contacter.



A très bientôt.



Mes compétences :

Prise de rendez-vous (appel sortant)

Télé-enquête

Télévente

Transcritpion audio

Project Management

HTML

HTML5

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Personal Home Page