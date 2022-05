Zarica STÉFANOVIC

Passionnée par le monde de l’esthétique, j’ai décidé, un jour,

de me consacrer pleinement à ce métier.

C’est arrivé comme une évidence ultime, un besoin intense de partager

cet engouement pour la beauté et le bien être, afin d’embellir,

apaiser et rendre la vie plus douce et acceptable…



Après l’obtention du diplôme d’état d’esthétique a Juventhera

(Institut de la Beaute et du Luxe à Paris),

une formation supplémentaire “Spa /Thalasso” m’a permis

d’aller à la rencontre de l’univers marin,

le seul et unique qui peut nous ressourcer et nous recharger

en mineraux et oligo-elements.

“Notre univers de naissance”.



À Granville, au Centre Prévithal, j’ai pu explorer et mettre en pratique

les techniques et les matières de l’univers de la thalassothérapie

(enveloppement d’algues, fongothérapie, hydrothérapie,

balnéothérapie, modelage sous affusion, pressothérapie,

pédiluve, hydrojet,...).



Avant de penser à me consacrer pleinement aux

soins à domicile, j’ai bien sûr vécu le travail en institut, qui m’a permis de me construire

une expérience à toute épreuve.



Le monde de la beauté reste un univers très prisé, mais l’esthétique

à domicile est aujourd’hui une belle opportunité pour recréer

des soins à échelle humaine et de proximité.



Dans cette optique, je vous propose des prestations à la carte

et non a la chaîne, avec des produits haut de gamme BIO

pour garantir une efficacité certaine mais aussi la possibilité

de renouer avec l’univers marin ;

“notre source de vie !”



à très bientot !