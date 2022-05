Zarouk RADJI

Apporteur d'affaires, indépendant

Depuis maintenant plusieurs années, je suis apporteur d’affaires auprès de nombreuses entreprises, qu’elles soient des Auto-entreprises, des TPE ou des PME.J'ai pour rôle d'aider acheteur et vendeur à conclure leurs opérations.J'intervenons au nom d'un client ou en leur nom propre, je travaille de manière indépendante.j'ai la possibilité de vous mettre en contacte avec des acheteurs potentiels avec qui vous pouvez entretenir des relations d'affaire à long termes. Je ne savais pourtant pas que j’allais être prédestiné à jouer ce rôle. Mais mes compétences en référencement de sites Internet sur Google m’ont dirigé tout droit vers ce nouveau mode de fonctionnement qui permet à tout le monde de s’y retrouver, c’est-à-dire que tout le monde génère plus de business. Et pas qu’un peu.Je pourrai peut-être mettre en place pour votre entreprise.



LIGHTMAN GROUP de particularité apporteur d'affaires, aide les exportateurs et grossistes :annonces import export, liquidation, déstockage.Je suis à votre disposition pour tous renseignements,démarches, recherches de biens à acheter ou vendre.









Mes compétences :

E-commerce

Commercialisation

Marketing stratégique

Commissionnaire de transport