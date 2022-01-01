Zarzour HOUDA

Mes compétences :
Génie civil
METRE
Planification
SUIVI DES TRAVAUX SUR CHANTIER
CONTROLE DES PLANS
DESSIN DE BATIMENT
Entreprises
LC Building
- TECHNICIENNE - METREUR
Casablanca2013 - maintenant
BTP CONCEPTS
- TECHNICIENNE PROJETEUR & METREUR
2008 - 2011TECHNICIENNE PROJETEUR EN DESSIN DE BÂTIMENT & MÉTREUR, FAIRE LA CONCEPTION D'UN BÂTIMENT, LES MÉTRÉS GROS ŒUVRE, SUIVI DES TRAVAUX SUR CHANTIER, ASSISTER AUX RÉUNIONS HEBDOMADAIRES DE CHANTIER
ING DOPEC
- TECHNICIENNE PROJETEUR EN BATIMENT
2007 - 2008TECHNICIENNE PROJETEUR EN DESSIN DE BÂTIMENT & MÉTREUR EN GROS ŒUVRE, FAIRE LA CONCEPTION D'UN BÂTIMENT
BTP CONCEPTS
- TECHNICIENNE EN DESSIN BATIMENT & METRE
2004 - 2007TECHNICIENNE EN DESSIN DE BÂTIMENT & MÉTREUR, LES MÉTRÉS GROS ŒUVRE, SUIVI DES TRAVAUX SUR CHANTIER.
Formations
Université Hassan II Faculté Des Sciences Aïn Chock (Casablanca)