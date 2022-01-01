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Zarzour HOUDA

Casablanca

En résumé

Mes compétences :
Génie civil
METRE
Planification
SUIVI DES TRAVAUX SUR CHANTIER
CONTROLE DES PLANS
DESSIN DE BATIMENT

Entreprises

  • LC Building - TECHNICIENNE - METREUR

    Casablanca 2013 - maintenant

  • BTP CONCEPTS - TECHNICIENNE PROJETEUR & METREUR

    2008 - 2011 TECHNICIENNE PROJETEUR EN DESSIN DE BÂTIMENT & MÉTREUR, FAIRE LA CONCEPTION D'UN BÂTIMENT, LES MÉTRÉS GROS ŒUVRE, SUIVI DES TRAVAUX SUR CHANTIER, ASSISTER AUX RÉUNIONS HEBDOMADAIRES DE CHANTIER

  • ING DOPEC - TECHNICIENNE PROJETEUR EN BATIMENT

    2007 - 2008 TECHNICIENNE PROJETEUR EN DESSIN DE BÂTIMENT & MÉTREUR EN GROS ŒUVRE, FAIRE LA CONCEPTION D'UN BÂTIMENT

  • BTP CONCEPTS - TECHNICIENNE EN DESSIN BATIMENT & METRE

    2004 - 2007 TECHNICIENNE EN DESSIN DE BÂTIMENT & MÉTREUR, LES MÉTRÉS GROS ŒUVRE, SUIVI DES TRAVAUX SUR CHANTIER.

Formations

  • Université Hassan II Faculté Des Sciences Aïn Chock (Casablanca)

    Casablanca 2015 - 2016 LICENCE PROFESSIONNELLE

  • ISTA (Khouribga)

    Khouribga 2002 - 2004
Annuaire des membres :