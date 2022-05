Zatile KAMAL

SA PRÉSENTATION



Je suis ingénieur diplômé de l’Institut des Sciences et Techniques d'Ingénieur d'Angers en filière Qualité et Sûreté de Fonctionnement des Systèmes Industriels. Le cursus de la formation correspond aux besoins de l’ingénieur en charge des études de prévention et de gestion des risques. Mes enseignements d’approfondissement sont les Risques et Systèmes Industriels.



J'ai commencé mon insertion professionnelle dans le domaine de la Sûreté de Fonctionnement et je souhaite continuer dans cette voie.





Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

AMDEC/FMECA

Risk Analysis

EN 50128

RAMS

Process Engineering

Availability

EN 50126

Fault Tree Analysis

Reliability

EN 50129