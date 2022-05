Zatout MAHDI

Mes solides compétences mon permis de travailler dans déférant domaine, comme:

l´électricité Bâtiment, la plomberie, le soudage, de travailler en tan-que cadre technique service après-vente en mesure d’assurer des formation aux client sur les différents types de produits acheter, ça mise en marche et d’assurer l’entretien, les diagnostics et les réparations sur des modèles des angines industrielle et en tan-que Chef de projet en mesure d'assurer de Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le cahier des charges (demande du client, budget, délais…) et de participer à l'élaboration des réponses aux appels d'offres et d’évaluer et faire progresser les professionnels travaillant sur le projet dans une entreprise de construction métallique spécialisée dans la fabrication et montage.



Mes compétences :

Maîtrise d'outil informatique : (Word, Excel, powe

Maîtrise de logiciels de CAO (Calculs assistée par

Solidworks, Auto-Cade, AutoCAD,Structural Detailin

Très bon esprit d’équipe.

Apte à subir des formations complémentaires.

Permis de conduire catégorie (B) 04 Ans d'expérien

Voyager dans le but de découvrir et apprendre

