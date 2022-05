Zavani VINCENT

Étudiant en M1 à Skema Business School, je prépare un master en Corporate Finance pour lequel je recherche un stage.



Lors de mes différentes expériences en milieu professionnel j’ai pu développer mes qualités d’analyse et mon sens critique et, notamment dans une activité d’Administration de Biens, j’ai acquis des compétences spécifiques dans les domaines juridiques, comptables et fiscaux.



Durant mon stage en Start-up j’ai été amené à gérer des projets d’information financière, d’implantation de produits et de stratégie des clients.



Doté d’aisance relationnelle et de solides qualités rédactionnelles, je suis très désireux de rejoindre votre équipe et de mettre mes compétences et mes motivations au service de vos projets.



Je me tiens à votre disposition pour toute information supplémentaire ou pour un entretien.