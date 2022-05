Zayad AMAD

Responsable d'exploitation de l'entreprise ATZA/ICATRANSIT.

ATZA - ICATRANSIT a pour activité l'organisation de transport maritime en France, nous gérons les opérations à destinations de tous pays, et plus particulièrement vers l'Océan indien (Madagascar, Réunion, Comores, Ile Maurice, Mayotte, etc...) et l'Afrique.

Nous organisons le transport maritime des conteneurs, des véhicules, de toutes marchandises, et des effets personnels (cas de déménagement).