Zayd REGRAGUI

Actuellement en Master 1 «Banque-Finance», Option Econometrie, à l’ISEM (institut supérieur d'économie et de management) de l’Université Nice Sophia-Antipolis, et en vue de poursuivre et valoriser ma formation universitaire, je suis à la recherche d'un stage d'une durée minimum de trois mois nécessaire à la validation de mon master.



Mon parcours au sein de l’ISEM m’a permis de suivre différents cours de finance ainsi que des cours de gestion et de management et d’en acquérir les fondements théoriques. Je désire désormais mettre en pratique ces nombreux outils dans le cadre d’une démarche multi-approche.



Un stage serait pour moi l’occasion d’approcher les composantes économiques et financières d’un grande entreprise. Il me permettra en outre de participer activement aux différentes missions proposer me permettant ainsi de développer mes connaissances et de me familiariser avec le monde actif. Cela constituera pour moi une expérience très enrichissante et, peut être, déterminante pour la suite de mon parcours.



Mes compétences :

Autonomie

Banque

Finance

Organisation

Sens des responsabilités

Travail en Groupe