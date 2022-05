Zayidath HOUNGBEDJI

Qu'est ce que je peux et veux faire pour votre entreprise ?



Mon travail consiste à assurer la QUALITÉ de vos produits ou services pour la satisfaction des clients. Garantir la SÉCURISATION DES INSTALLATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL et enfin gérer les impacts des activités de l’entreprise sur l’ENVIRONNEMENT.



Toute entreprise quelque soit sa taille et son activité a des objectifs en terme de QSE. Qu'il s'agisse de la prise en compte et application de la règlementation, la prévention de ses salariés face aux risques professionnels ou encore la résolution de problèmes liés à la production (qualités, coûts, délais,...).



Motivée et mobile, n'hesitez pas à me contacter pour qu'on échange sur une éventuelle collaboration.



Mes compétences :

Outils qualité (5S, AMDEC,Pareto, 8D, 5M,...)

Biotechnologies

Environnement (gestion et traitement des dechets,

Réalisation d'audits

Veille reglementaire

Qualité

Évaluation des risques professionnels

Audit

Norme ISO 9001

Prévention et analyse des accidents de travail

Certification

Code du travail

Réglementation ICPE

Gestion de projet

OHSAS 18001

Cartographie des processus

Système de management intégré

Norme ISO 14001

ISO 900X Standard

