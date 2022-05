Zaynab IDRISSI KHAMLICHI

Mon parcours scientifique, ayant obtenu mon baccalauréat Sciences Mathématiques B et mon admission aux classes préparatoires scientifiques Maths Sup - Maths Spé, a fondé mon esprit critique analytique et logique et m’a appris l’endurance. Mon penchant pour le management et la finance en particulier m'a poussée à enchaîner avec le Programme Grande Ecole Manager 3.0 de l’ESC rennes, avec une spécialisation en Finance Internationale, un cursus que je juge complet par sa diversité et son approche à former les Manager 3.0 à tous les domaines allant du management, au marketing, à la logistique, aux ressources humaines, à la finance, au management stratégique international, etc; ce qui m'a permis de joindre le prestigieux groupe HP CDG en tant que "Contrôleur de Gestion Sociale". Je suis anglophone avec un TOEIC de 885, et francophone avec un Premier Prix du Roman au Grand Concours National pour la Lecture et le Livre. Mon parcours scolaire et universitaire ainsi que toutes mes expériences professionnelles et extra-professionnelles m’ont permis de forger une personnalité autonome, responsable et assez instruite pour occuper des fonctions de haut niveau. Hormis ma carrière professionnelle, je suis artiste peintre (3 diplômes – 6 expositions – Projet de lancement d’un nouveau mouvement Artistique), reçue et félicitée par Sa Majesté le Roi en 2013.



Mes compétences :

Strategic Management

Quantitative Finance

Financial Analysis

Corporate Finance

Financial Engineering

Marketing

Management Science - MS Project

Organizational Behaviour

Exchange Market

Contrôle de gestion Sociale