Zaynaba OUBENHAMOU

OUBENHAMOU Zaynaba, âgée de 23 ans. Je suis titulaire d'un bac Sc. Mathématiques. j'ai effectué 2 ans de Classes préparatoires HEC, voix scientifiques. Je poursuis mes études à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion à Oujda, Option Commerce International.

Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur, pratiquant trois langues étrangères, j'ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu'au sein de la société.