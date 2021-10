Zayoun ZAKARIA

Entrepreneur en développement web, j'ai lancé mon entreprise Baleez en freelance afin de répondre aux besoins de mes clients pour la conception de leur site web.

Je suis diplômé par l'école OpenClassrooms et je dispose de plusieurs certifications dans mon domaine.

Je propose mes services pour des projets sous WordPress ou en sur mesure sur des sites type vitrine, blog, e-commerce, etc.

Je donne une grande importance à la qualité de mes prestations et je propose des solutions clé en main à mes clients.

Mes tarifs sont très accessibles, et cela en gardant un haut niveau de qualité.

Pour plus d'information, mon site web https://baleez.fr est disponible à la consultation.

À très bientôt !