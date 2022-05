Zazi KOURAT

Jeune fille dynamique, persévérante et trop motivée qui a l'esprit d’équipe, large connaissances en culture générale , j'ai des facilités de communication et d’intégration au sein d’un groupe de travail, intéressé par la recherche scientifique, j'aime la lecture,je respecte et j'aime le travail associatif surtout en tant environnementaliste.





Mes compétences :

Exel

Maîtrise d'outils informatique (word

Ppt.

Word

Cartographie SIG

Analyse stastiques

Étude de marché

Geostastiques

Hydraulique