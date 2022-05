Zazouette DUPUY

Oui je suis certaine que je suis une femme qui aime écrire qui aime la musique la nature et un tas d'autres choses que je ne vais pas énumérer par contre j'ai bien d'autres blogs mais je ne peux pas tous les indiquer ils sont trop nombreux je dois en avoir au moins dix sans exagération plus d'autres d'endroits où j'écris oui c'est exactement ça mais vous ne devez pas me jugez selon les diplômes car je suis une personne très réservée et qui n'est pas exclue de la société , car la société ne dispose pas et ne sait pas mes capacités et mes limites même moi je doutais jusqu'à ce jour et je pense que je douterai toujours car en sachant certaines choses je ne peux être ce que je suis c'est comme en politique c'est système vas y que je magouille et je t'embrouille et la logique est tu te débrouilles oui mais pas en magouillant donc j'imagine un peu le retour peut-être d'une rebelle oui mais elle a de quoi à y être !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Mes compétences :

OUI CERTAINEMENT