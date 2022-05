Zb-Group International GROUPE DES BÂTISSEURS.

Pour plus nous connaitre, visitez notre siège ou nous contactez au

00 229 66 03 03 88. Néanmoins, nous vous offrons la chance de nous connaitre ici.



NOUS SOMMES UN GROUPE DE JEUNES BATISSEURS REFLECHISSANT SUR LA RESOLUTION DES DIVERS PROBLEMES MINANT NOTRE SECTEUR QU'EST CELUI DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS.



AINSI, PRIMO NOUS FAISONS LA PROMOTION ET LA GESTION IMMOBILIERE, LA CONSTRUCTION RAPIDE DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS,

SECONDO, NOS ENERGIES SONT DEVELOPPEES SUR LA FORMATION LA CONCEPTION LA FABRICANTION ET L'INSTALLATION DES PRODUITS DE DIFFÉRENTES GAMMES EN MENUISERIE ALUMINIUM VITRERIE MODERNE, EN PLUS DE NOTRE SPECIALITE EN FINITION EN CARRELAGE-PEINTURE-STAFF-ETANCHEITE...



NOUS SOMMES DISPONIBLE A TOUT MOMENT'



DANS NOTRE ENPTREPRISE , NOUS CONSACRONS LA DERNIERE E

SEMAINE DE CHAQUE MOIS POUR UNE REUNION SUR LES PROBLEMES DU SECTEUR ET PAR CELA, NOUS METTONS EN PLACE DES PROJETS. CE QUI FAIT DE NOUS UN BATISSEUR ECOLOQIGUE ET ECONOMIQUE.



Pour nous, c'est d'aide r nos clients à consteuire sans peine.



D'ailleurs, au fil du temps, à l'issu des demandes et exigences de certaines de nos clients, nous nous sommes retrouver obliger de réorganiser et de restructurer notre entreprise.



Ainsi, chez nous actuellement, il y a plusieurs services à vous offrir pour plus de satisfactin.



Nous avons le service Accueil Logistisue et Administatif qui se charge de vous accueillir, de vous ecoutez, de donner une direction à vos problèmes, d'ouvrir votre dossier, de suivre materiellment vos projets et de vous donnez tous les détails sur vos projets.



Nous avons Le Service Des Etudes et De Gestion des Chantiers qui s'occupe sur intruction du DG de la conception des ouvrages, des calculs de structure, des études Techniques et financières, du suivi des chantiers et du contrôle des ouvrages.



Nous avons l'atelier de Formation, de Fabrication et d'installation des gammes des produits en menuiserie aluminium vitrerie tels que: les portails, les portes, les fenêtre de toutes sortes, les rampes et bacons, les armoires, les cabines de douches, les plafonds, cloisonnements, les murs rideaux, etc





Nous avons la Direction Générale assurée par le DG qui coordonne toutes les activités de lentreprise.



Tout notre personnnel regorge des techniciens, des ingenieurs et professionnels qualifiés experimentés et rompus à la tâche.



Nous sommes une entreprise internationale et nos intdrventiln sont sans limite, sans borne et sans frontière.



Faites nous confiance car nous sommes

LES BATISSEURS, LES VRAIS.



CONTACTEZ LE DIRECTEUR GENERAL

Mr Hervé V. ZANNOUBO

Ingénieur en Génie Civil

Vitrier Gammiste en Aluminium

Consultant en Mode de Construction Economique et Ecologique

05 BP 804

Email: zbgroupbtp@yahoo.fr

Facebook: Zb Group Locagestion

Skype: ZZBARRE

tél: 00229 66 03 03 88.



Mes compétences :

Recherche de partenariats