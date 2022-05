Mes compétences :

Analyser les Donnees de gestion et de definition.

Relever et receptionner le site pour la pose

Choisir et adapter des solutions techniques

Etablir les documents de suivi et de realisation p

preparer les materiaux quincailleries et accessoir

Conduire les Operations d'usinage et de Programmat

Communiquer Avec les differents partenaires.

Gestion de projet

Design

Architecture

Urbanisme

Synthèse

BTP