Zbidi SOUMAYA

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

Au cours de mes études en master professionnel en Design Produit et suite aux stages effectués au sein de quatre entreprises, j’ai appris à être responsable, autonome et à développer mon esprit d’équipe. Les différents postes que j’ai eu la chance d’occuper m’ont aidée à faire preuve d’une capacité d’adaptation face à la diversité des tâches proposées (telles que la conception/ la création des produits/ le contrôle de la conformité des produits…).Ainsi, les connaissances théoriques et pratiques que j’ai acquises, m’ont permis à maîtriser parfaitement les logiciels de bureautique, de conception des produits et à améliorer ma relation avec les clients. C’est également grâce à ma maîtrise des différentes langues (telles que le Français, l’Anglais et l’Allemand), que j’ai pu stimuler mon sens de communication et à accentuer mon implication au sein de chaque organisation.





Mes compétences :

Esprit d'équipe

Riguoureuse

Autonomie

Responsable

compétante