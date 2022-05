Zdenek SYROVY

En choisissant mes services vous profiterez d'un service de qualité à un tarif raisonnable qui vous permettra de mener à bien vos activités en toute sérénité.

Votre tranquillité sera assurée d'une manière discrète quel que soit l'environnement culturel, politique ou religieux.

Une prestation sur mesure sera ainsi adaptée à vos besoins et attentes. Ce service personnalisé, vous permettra de bénéficier d'une assistance rigoureuse et d'un accompagnement fiable.

Rigueur, discipline, sens aigu de l'observation, pratique des arts martiaux, courtoisie, politesse, sang froid sont les qualités essentielles et je suis formé au respect de la législation française et internationale.



Mes compétences :

Accompagnement

Bodyguard

Close Protection

Conseil

Garde du corps

Leader

Management

Management des risques

Manager

Maritime Security

Protection rapprochée

Sécurité

Sécurité maritime

Security

Sureté

Team Leader

Gestion du risque