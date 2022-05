Zdravko MIHAYLOV

Jeune diplômé de cinquante ans, je suis en mesure d’apporter à votre entreprise les compétences développées par l’expérience et un diplôme récent, et aussi l’aisance de la maturité. Le fait d’avoir entrepris et réussi un cursus complet d’ingénieur prouve une détermination et un dynamisme que je souhaite mettre maintenant à disposition de votre entreprise.



Un parcours atypique m’a amené de la conception mécanique des machines en bureau d’étude, à l’entretien des systèmes de chauffage. J’ai aussi en parallèle accumulé des expériences en négociations commerciales et montage de projet, notamment.



Je recherche un poste d’ingénieur en rapport avec ma formation en génie mécanique, dans la conception mécanique au sens large. De par mes expériences, je suis en particulier compétent pour concevoir des solutions techniques et accompagner leur mise en place.



Dirigeant des groupes sportifs, j’y exerce ma capacité à gérer des équipes et ai développé des compétences en encadrement et enseignement.



Je souhaite idéalement rester dans la zone de Genève mais étudierait avec plaisir toute proposition que vous pourriez me faire.





Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie système

Conception mécanique

Travail en équipe

Management équipe

Gestion de la relation client