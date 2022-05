Zdzislaw JACHIMOWSKI

Je suis venu en France pour travailler et apprendre la langue, et rencontrer de nouveaux amis. Mais Je suis tombé malade et pendant trois ans, j'étais à l'hôpital. Maintenant, je suis en bonne santé et je voudrais commencer à travailler dans ma profession ,( Informatique les systemes resèaux) j'ai une vaste expérience et des competénces. J'ai du problem à trouver du travail à cause de la longue pause au travail.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Electronique analogique

Microsoft Windows Server

Protocole TCP/IP

Sécurité informatique

Electronique numérique

NetWare

Active Directory

Routage IP

Linux

Réseaux sans fil